В России зарегистрировали 10083 новых случая коронавируса

В стране общее число инфицированных составило 4390608 человек.

В воскресенье, 14 марта, в оперативном штабе России по противодействию распространения коронавируса заявили, что за минувшие 24 часа врачи зарегистрировали 10083 новых случая заболевания COVID-19. Из них в Москве обнаружили 1905 зараженных, в Санкт-Петербурге – 937, в Московской области – 605.

На данный момент в России общее число инфицированных достигло 4390608 человек, излечилось 3995129 зараженных, скончалось 92090 больных.

Ранее стало известно, кому нельзя вакцинироваться против коронавируса.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".