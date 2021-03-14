ФНС получит расширенный доступ к банковским данным россиян

Ранее ФНС могла получить информацию о счетах и вкладах граждан РФ только в рамках налоговых проверок.

Федеральной налоговой службе (ФНС) с 17 марта 2021 года предоставят расширенный доступ к банковской тайне россиян. Кроме того налоговики смогут запрашивать информацию о жителях страны когда угодно, а не только в рамках проверок.

Таким образом, с середины марта банковские организации будут обязаны в течение 3 дней предоставлять сотрудникам ФНС следующие данные:

копии паспортных данных россиян;

доверенности на распоряжение денежными средствами;

договора на открытие счетов или заявления об их закрытии;

сведения о конечных бенефициарах по всем операциям;

копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Данное нововведение позволит усилить контроль за денежными потоками россиян и компаний для того, чтобы в дальнейшем делать выводы об объеме возможных не декларируемых доходов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что некоторых российских семей могут лишить детских пособий.

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