Стало известно, кому нельзя вводить вакцину от COVID-19

Александр Гинцбург заявил, что не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса людям, которые страдают от тяжелых аллергий в анамнезе.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса нового типа. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live". По его словам, людям, имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе, не рекомендуется делать прививку от COVID-19. В качестве примера Александр Гинцбург назвал отек Квинке или анафилактический шок, возникающий по непонятным причинам, пишет Лента.ру.

Ранее в компании AstraZeneca ответили на сообщения об угрозе образования тромбов от ее вакцин.

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