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В Германии считают, что отказ от СП-2 обойдется дорого для ЕС

09.03.2021 18:23
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В Германии считают, что отказ от СП-2 обойдется дорого для ЕС

Габриэль Фельбермайр рассказал, что санкции против России не эффективны, так как ограничительные меры действенны только в отношении небольших стран.

Автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр заявил, что отказ от российского газопровода "Северный поток-2" обойдется дорого для Евросоюза, но при этом не принесет никакой политической пользы. По его словам, в этом случае европейские компании, участвующие в строительстве проекта, понесут огромные убытки из-за судебных исков, а также потеряют миллиардные инвестиции.

Кроме того Габриэль Фельбермайр считает, что ЕС невыгодно отказываться от "Северного потока-2", поскольку американский СПГ необходимо сжижать и транспортировать, а на это понадобится много денег и времени, пишут Известия.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в конгрессе США потребовали ввести санкции против "Северного потока-2".

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