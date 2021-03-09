В конгрессе США потребовали ввести санкции против СП-2

Республиканцы обеспокоены тем фактом, что администрация Джо Байдена до сих пор не наложила санкции в отношении российского газопровода.

В конгрессе Соединенных Штатов Америки потребовали ввести дополнительные штрафные санкции в отношении строящегося энергетического проекта "Северный поток-2". Соответствующее письмо несколько американских республиканцев направили в адрес госсекретаря страны Энтони Блинкена.

Политики выразили обеспокоенность из-за того, что глава Белого дома Джо Байден не выполнит свои обещания и не введет ограничительные меры против газопровода. Также республиканцы попросили объяснить, почему США до сих пор не наложили санкции в отношении ряда компаний, принимающих участие в строительстве "Северного потока-2", пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград для прохождения испытаний.

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