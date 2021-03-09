Некоторые граждане России смогут выйти на пенсию досрочно

Врачи, учителя, спасатели, пожарные и летчики смогут отправиться на заслуженный отдых по старости раньше положенного срока.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому некоторые жители страны смогут отправиться на пенсию досрочно. Теперь учителям, пожарным, летчикам, врачам, спасателям и некоторым другим категориям работников станет проще выйти на заслуженный отдых по старости. Уточняется, что время обучения, дополнительного образования и курсы повышения квалификации будут засчитывать в трудовой стаж. Однако для этого за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и заработная плата, а работодатели обязаны отчислять за них взносы на пенсионное страхование, говорится на официальном портале правительства России.

Ранее стало известно, что российские власти будут постоянно мониторить и контролировать цены на основные товары и услуги.

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