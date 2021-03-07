МВД Украины: Киев готов приступить к "возвращению" Донбасса

Валерий Поцелуйко выразил надежду, что мероприятия по "деоккупации" региона начнутся в скором времени.

Советник украинского министра внутренних дел Валерий Поцелуйко в эфире ТК "Обозреватель" рассказал, что Украина готова приступить к "возвращению" Донбасса в состав страны. По его словам, у Киева есть стратегия по "деоккупации" этого региона, которая будет реализована, если украинский лидер Владимир Зеленский примет соответствующее решение. Также Поцелуйко добавил, что страна готова ответить на любые враждебные действия России, в том числе и к полноценному вторжению, пишет Московский комсомолец.

Ранее стало известно, что британские военнослужащие прибыли в Донбасс.

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