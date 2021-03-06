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Словакия не откажется от "Спутника V"

06.03.2021 12:59
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Словакия не откажется от "Спутника V"

В стране ежедневно умирают десятки человек.

Несмотря на призывы отказаться от российской вакцины "Спутник V", Словакия не будет этого делать и не вернет поставленную из России партию. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, отвечая на претензии представителей Евросоюза. По его словам в стране не хватает вакцин и каждый день десятки словаков умирают от коронавируса, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 1 марта в Словакию была направлена первая партия вакцины "Спутник V". Это вызвало недовольство представителей ЕС, так как российская вакцина еще не прошла регистрацию в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение разблокировать социальные карты для пожилых москвичей.

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