Российские врачи зарегистрировали 10595 новых случаев COVID-19

Всего в РФ выявили 4322776 случаев инфицирования коронавирусом.

В России за последние сутки российские медики зафиксировали 10595 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в столице РФ обнаружили 1534 больных, в Санкт-Петербурге диагностировали 968 инфицированных, в Подмосковье – 773. Об этом сообщили в оперативном штабе страны по борьбе с инфекцией COVID-19.

Всего в России выявили 4322776 случаев заболевания коронавирусом, 3911924 зараженных выписалось с выздоровлением, 89094 человек умерло.

Ранее в ВОЗ озвучили сроки завершения пандемии COVID-19.

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