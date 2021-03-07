В России увеличится размер маткапитала в 2021 году

В текущем году размер материнского капитала на первого ребенка составит 483882 руб., а на второго – 639432 руб.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране изменятся правила использования материнского капитала. Отмечается, что россиянам будет проще направлять средства на компенсацию затрат на реконструкцию или строительство жилого дома, поскольку родителям больше не придется подавать в ПФР данные о проведении строительных работ. Теперь российским гражданам достаточно будет предоставить выписку из Росреестра о том, что участок с землей и построенное на нем жилое помещение находятся в их собственности.

Также Михаил Мишустин отметил, что с текущего года в России увеличится размер материнского капитала до 483882 руб. при рождении первенца и до 639432 руб. на второго ребенка, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Ранее стало известно, что в Кремле опровергли слухи о повышении пенсионного возраста в стране.

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