Названы сроки окончания пандемии COVID-19

К началу 2022 года распространение коронавируса должно завершиться.

Руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал немецкой газете Die Welt, что человечеству придется в 2021 году бороться с распространением коронавируса нового типа. Однако он выразил мнение, что к началу следующего года пандемия COVID-19 должна завершиться, пишет РБК.

Накануне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что Россия может одержать победу над коронавирусом нового типа в течение двух недель.

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