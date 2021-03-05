За сутки в РФ обнаружили 11024 новых случая COVID-19

В стране всего выявили 4301159 случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 11024 новых случая инфицирования COVID-19. Из них в Москве врачи выявили 1757 зараженных, в Санкт-Петербурге обнаружили 983 больных, а в Московской области – 750. Об этом 5 марта рассказали в российском оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Таким образом, в России всего диагностировали 4301159 случаев заболевания COVID-19, излечился 3885321 пациент, умерло 88285 зараженных.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что РФ может победить коронавирус за две недели.

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