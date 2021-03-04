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Онищенко: коронавирус можно победить за две недели

04.03.2021 19:55
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Онищенко: коронавирус можно победить за две недели

Геннадий Онищенко заявил, что в России распространение COVID-19 можно остановить в максимально короткие сроки.

Депутат Государственной думы России, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что наша страна способна победить коронавирус за две недели. По его словам, остановить распространение COVID-19 можно двумя способами:

  • Введение очень жестких ограничительных мер. По данному пути пошел Китай. В этом государстве до сих пор выявлено 89 тысяч больных благодаря соблюдению масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, дезинфекции всех поверхностей и другим противокоронавирусным мероприятиям.
  • Формирование коллективного иммунитета до 50-60% за счет массовой вакцинации россиян. Онищенко отметил, что в первую очередь нужно привить людей, входящих в группу риска по производственным и медицинским показаниям, поскольку это позволит остановить COVID-19 немного раньше, пишет Московский комсомолец.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что за последние сутки в России выявили 11385 новых случаев коронавируса.

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