СМИ: США и Британия могут ввести новые санкции против России

Госдолг РФ может стать мишенью новых западных санкций.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Вашингтон и Лондон изучают возможность введения дополнительных штрафных санкций в отношении Москвы. Уточняется, что Великобритания планирует в ближайшее время обсудить данный вопрос со своими европейскими партнерами, в том числе с Германией и Францией. В свою очередь США намереваются наложить ограничительные меры против России в том случае, если российская сторона "не откажется от применения химического оружия".

Собеседники Bloomberg добавили, что под санкции, возможно, попадут предприниматели РФ, а также мишенью новых западных ограничительных мер может стать государственный долг нашей страны, пишет RT.

Ранее в Кремле ответили на санкции, которые Евросоюз и США ввели в отношении России.

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