Власти России хотят рекультивировать свалки за счет россиян
В Минприроды считают, что повышение тарифа на вывоз мусора не отразится на российских гражданах.
Министерство природных ресурсов и экологии России предложило рекультивировать мусорные свалки, у которых истекает срок службы, за счет увеличения тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. В ведомстве отметили, что такая надбавка для россиян составит всего 32,2 руб. в год на одного человека. Таким образом, заключили в Минприроды РФ, повышение тарифа на вывоз мусора не отразится на жителях страны, пишет РБК.
Ранее издание "Ведомости" сообщило, что авиакомпания "Аэрофлот" предложила ввести новый вид билетов.
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