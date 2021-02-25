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Собянин: в Москве к концу весны могут ослабить ограничения из-за COVID-19

25.02.2021 19:05
Комментарии: 1
Собянин: в Москве к концу весны могут ослабить ограничения из-за COVID-19

С марта 2021 года москвичам старше 65 лет могут вернуть льготный проезд, а также отменить требование об обязательной удаленной работе.

Столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что власти Москвы могут к концу весны отменить некоторые ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По его словам, если тенденция на снижение числа инфицированных COVID-19 в городе сохранится, тогда будет снят ряд запретов по коронавирусу, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 11198 новых случаев коронавируса, из них в Москве зафиксировали 1406 больных.

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21:10, 25.02 1 0
вера:

я думаю,что его место на нарах давно пустует

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