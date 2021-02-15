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В РФ могут расширить список получателей маткапитала

15.02.2021 10:13
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В РФ могут расширить список получателей маткапитала

Список регионов с низкой рождаемостью должно определить правительство России.

  • Депутаты от партии ЛДПР предложили расширить категории россиян, которые могут рассчитывать на получение маткапитала. Об этом рассказал один из авторов соответствующего законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
  • По его словам, данная инициатива подразумевает точечную материальную поддержу, направленную на стимулирование рождаемости в российских регионах с низкой рождаемостью. Нилов уточнил, что маткапитал предлагается выдавать женщинам, родившим третьего, четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки, пишет РБК.
  • Кроме того депутаты хотят распространить такие выплаты и на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей. Они отметили, что для получения маткапитала они также не должны воспользоваться дополнительной господдержкой.
  • Парламентарии добавили, что при рождении третьего ребенка маткапитал предлагается установить в том же размере, что и при выплате на первого, информирует ТАСС.
  • Напомним, что в 2021 году сумма детских выплат, положенная при появлении первого ребенка, составляет 483882 руб., а на второго – 639432 руб. Если на первенца маткапитал был уже получен, то за второго государство выплатит 155550 руб.

Ранее стало известно, что правительство России обсуждает новые меры поддержки бизнеса.

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