В Польше выступили за остановку проекта СП-2
Матеуш Моравецкий считает, что трубопровод усилит зависимость Европы от России.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter написал, что энергетический проект "Северный поток-2" необходимо остановить. По его мнению, Россия будет использовать трубопровод против Евросоюза для продвижения собственных интересов. Моравецкий добавил, что "Северный поток-2" усилит зависимость европейских стран от РФ, а также нанесет "удар по экономике и безопасности" Европы, поэтому от данного проекта нужно отказаться, пишет RT.
Напомним, что ранее в компании "Газпром" озвучили срок запуска трубопровода.
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