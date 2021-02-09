Названы сроки окончания работ по СП-2 в водах Дании
Реализация газопровода должна завершиться до конца апреля.
Строительство газового проекта "Северный поток-2" в водах Дании должно завершиться к концу апреля 2021 года. Уточняется, что прокладка труб для газопровода ведется с участием трубоукладочной баржи "Фортуна", кораблей снабжения "Мурман" и "Балтийский исследователь", а также нескольких других вспомогательных судов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на сайт Датского морского управления.
Ранее стало известно, что трубоукладчик "Фортуна" начал строительство "Северного потока-2" в датских водах.
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С большой долей вероятности, в ближайшее время, мы увидим какие-нибудь претензии и требования со стороны США в отношении Дании. Каждый раз как возобновляется строительство российского трубопровода, Вашингтон высасывает из пальца какой-нибудь повод и запрещает европейским компаниям сделать свою работу, тем самым заработав себе неплохие деньги. Так продолжается на протяжении всего хода строительства СП-2, скорей всего, сейчас не будет исключения.