Названы сроки окончания работ по СП-2 в водах Дании

Реализация газопровода должна завершиться до конца апреля.

Строительство газового проекта "Северный поток-2" в водах Дании должно завершиться к концу апреля 2021 года. Уточняется, что прокладка труб для газопровода ведется с участием трубоукладочной баржи "Фортуна", кораблей снабжения "Мурман" и "Балтийский исследователь", а также нескольких других вспомогательных судов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на сайт Датского морского управления.

Ранее стало известно, что трубоукладчик "Фортуна" начал строительство "Северного потока-2" в датских водах.

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