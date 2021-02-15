Стало известно, когда Германия и США начнут переговоры по СП-2

Handelsblatt: сейчас немецкое правительство обсуждает "пакетное решение", которое устроило бы Вашингтон, а также развеяло его сомнения по поводу газопровода.

Германия пока еще не проводила прямых переговоров с США по вопросам, связанным с газопроводом "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, соответствующий предметный диалог между Берлином и Вашингтоном пока не ведется в силу того, что важные посты в американских министерствах еще не заполнены. Таким образом, переговоры по "Северному потоку-2" начнутся после того, как ключевые лица в новой администрации США будут названы и утверждены, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что на данный момент газопровод готов более чем на 95%.

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