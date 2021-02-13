США угрожают России санкциями за попытки достроить СП-2

Нед Прайс подчеркнул, что у Вашингтона, помимо санкций, имеются другие "инструменты" давления на Россию.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что Вашингтон рассматривает возможность наложения дополнительных штрафных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". По его словам, если Россия продолжит достраивать проект, тогда американская сторона примет решение ввести соответствующие ограничительные меры. Кроме того Прайс напомнил, что президент США Джо Байден считает "Северный поток-2" "плохой сделкой", поскольку он разделяет Европу, а также угрожает безопасности и энергетической независимости Украины и европейских стран, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Польша выступила за остановку строительства второй ветки газопровода.

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