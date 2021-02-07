Строительство "Северного потока-2" в водах Дании возобновилось

Трубоукладчик "Фортуна" успешно завершил все морские испытания.

Компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG рассказала, что трубоукладочное судно "Фортуна" успешно завершило все испытания и 6 февраля 2021 года приступило к строительству второй ветки газопровода в датских водах. В организации отметили, что все работы по реализации данного проекта проводятся в соответствии с полученными разрешениями, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят ввести мораторий на строительство "Северного потока-2".

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