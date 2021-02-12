Песков объяснил слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Слова главы МИД Сергея Лаврова выдернули из контекста и представили в ином свете.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что некоторые СМИ исказили смысл слов главы МИД России Сергея Лаврова о разрыве отношений с Европейским союзом. По его словам, Лавров имел в виду то, что Россия будет готова к прекращению диалога с Брюсселем, но Москва ни в коем случае не стремится инициировать разрыв отношений ни с ЕС, ни с мировым сообществом, пишет Интерфакс.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на заявления ЕС о возможном введении новых санкций в отношении России.
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не этой говорящей голове комментировать что сказал и что хотел сказать Министр Иностранных Дел России
Куда мы движемся? Напомню здесь фрагмент Божьего плана «И оба эти царя [Россия и Великобритания] обратят свои сердца к нанесению вреда, и за столом одним обман будут говорить, но не удастся [им осуществить эти злые планы]. Воистину, остался еще конец [последний отрезок времени] до назначенного времени. И вернется [царь севера] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что после предыдущих побед Гитлер нападет на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца], а сердце его против завета святого [в СССР был тогда государственный атеизм, и верующих репрессировали], и будет действовать [это означает большую активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, войска с военных баз вернулись в свою землю]. В назначенное время вернется обратно [это означает укрепление позиций России и значительное ослабление США. У России снова будут военные базы за рубежом. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО. Многие страны бывшего Восточного блока вернутся к военному союзу с Россией]» (Даниила 11:27-29а). Коронавирус и то, что происходит в США и ЕС готовит почву для реализации этого сценария. А это случится внезапно, в то время, которое Бог установил. Возвращение России, то не мечта. Все предсказания из этого видения, а их много, сбываются эффектно, со 100% точностью, в хронологическом порядке, и это не совпадение. Бог говорит: «ведь Я бодрствую над Моим словом, чтобы его исполнить» (Иеремия 1:12). Это тоже не софистика. Я говорю о возвращении России с 1998 года, когда ничто из этого не прорастало.