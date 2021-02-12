Песков объяснил слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС

Слова главы МИД Сергея Лаврова выдернули из контекста и представили в ином свете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что некоторые СМИ исказили смысл слов главы МИД России Сергея Лаврова о разрыве отношений с Европейским союзом. По его словам, Лавров имел в виду то, что Россия будет готова к прекращению диалога с Брюсселем, но Москва ни в коем случае не стремится инициировать разрыв отношений ни с ЕС, ни с мировым сообществом, пишет Интерфакс.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на заявления ЕС о возможном введении новых санкций в отношении России.

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