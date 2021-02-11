Песков рассказал, можно ли заставлять россиян делать прививки от COVID-19

Дмитрий Песков считает, что СМИ играют большую роль в увеличении количества желающих вакцинироваться от коронавируса.

На брифинге с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нельзя применять метод "кнута и пряника" для стимулирования вакцинации против коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо донести до российских граждан, что прививание поможет защитить их жизнь и здоровье от COVID-19, пишет Коммерсант.

Ранее "Капитал страны" сообщил, что за минувшие сутки было диагностировано 15038 новых случаев заболевания коронавирусом.

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