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Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС

12.02.2021 11:15
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Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС

Россия не хочет изолироваться от мирового сообщества, но готова прекратить политический диалог с Евросоюзом.

Глава МИД Сергей Лавров ответил на заявления Брюсселя о том, что в отношении России могут быть введены санкционные ограничения, так как визит в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля не повлиял на позицию российской стороны по ряду вопросов. Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Европейским союзом, если будут повторятся ситуации с наложением санкций или другие ситуации, наносящие вред экономике России, пишет РИА Новости.

"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Ранее глава МИД Сергей Лавров делал заявление о том, что Запад стремится сделать Россию "удобной" и "послушной" страной.

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