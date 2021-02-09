В Кремле рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Дмитрий Песков отметил, что предложения по увеличению пенсий будут рассмотрены группой экспертов в администрации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что правительство страны подготовило несколько вариантов индексации пенсий работающим пенсионерам. Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится: представленные предложения будут рассмотрены специальной группой экспертов в администрации, а окончательное решение будет приниматься совместно с кабинетом министров, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщил, что россиянам, перенесшим коронавирус, могут снизить пенсионный возраст.

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