Стало известно, почему в России подорожали продукты

Основными причинами повышения цен в РФ стали спад курса российской валюты и увеличение цен на мировых рынках.

9 февраля во время выступления в Госдуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что основными причинами повышения стоимости продуктов питания в России стали спад курса российской валюты и увеличение цен на мировых рынках. По словам министра, на фоне изменения прогнозов урожая в некоторых регионах мира крупнейшие страны-импортеры решили увеличить закупки товаров для формирования дополнительных запасов, что привело к резкому повышению мировых цен, пишет РИА Новости.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам поддержать бизнес в сфере торговли.

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