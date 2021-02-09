Переболевшим COVID-19 россиянам могут снизить пенсионный возраст

Максим Сурайкин заявил, что возраст выхода на отдых по старости предлагается вернуть к дореформенному стандарту.

Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что фракция обратилась в Госдуму с предложением снизить пенсионный возраст для всех российских граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией. Он пояснил, что после COVID-19 работоспособность человека уменьшается, а напряженный труд может привести к сокращению продолжительности жизни. Также Сурайкин добавил, что возраст выхода на отдых по старости для данной категории людей предлагается вернуть к дореформенному стандарту, когда женщины отправлялись на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет, пишет РИА Новости.

Напомним, что российские власти делают все возможное для того, чтобы у граждан страны были достойные пенсии.

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