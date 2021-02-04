Путин: россияне должны чувствовать результат от сдерживания цен

Ранее сообщалось, что в РФ стабилизировались цены на масло и сахар.

Российские граждане должны чувствовать результат от усилий правительства, которые направлены на сдерживание стоимости продовольственных товаров в стране. Об этом заявил глава России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

По словам президента, конечные потребители, проживающие в стране, должны увидеть, что все усилия властей по стабилизации цен на продукты питания "дают ожидаемые результаты". В свою очередь Максим Решетников заверил Владимира Путина, что правительство России делает все возможное для достижения данной цели, сообщается на официальном ресурсе Кремля.

Ранее стало известно, что в стране стабилизировались цены на подсолнечное масло и сахар-песок.

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