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Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались

04.02.2021 13:33
Комментарии: 2
Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались

Максим Решетников подчеркнул, что повышение стоимости продуктов угрожает благосостоянию россиян и макроэкономической стабильности в целом.

Российский министр экономического развития Максим Решетников на встрече с лидером РФ Владимиром Путным рассказал, что в стране цены на сахар-песок и подсолнечное масло нормализовались.

"Цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - сказал глава Минэкономразвития.

Таким образом, добавил Решетников, ранее принятые меры по нормализации стоимости продовольственных товаров достигли своих целей. В свою очередь Путин отметил, что российский властям необходимо продолжать контролировать цены на продукты, говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что нуждающихся граждан России могут обеспечить деньгами на еду.

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14:25 0 0
Емеля Лаптеногий:

А зачем нам сахар и масло. Это все очень вредно для здоровья. Православная репа, кора дуба, жуки и шишки - вот настоящая еда для русского человека! Накатил, закусил и под забор. Слава России!

13:42 0 0
Александр Н:

"Цены на сахар снизились от пиков середины декабря, (интересно на сколько от пиковых максимальных значений 1%-10% или 0.0001% ) цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались" - сказал глава Минэкономразвития.(но не сказал упали или остались на прежнем уровне в общем очередное бла бла бла и еще раз бла бла бла без конкретных цифр

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