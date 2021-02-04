Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались

Максим Решетников подчеркнул, что повышение стоимости продуктов угрожает благосостоянию россиян и макроэкономической стабильности в целом.

Российский министр экономического развития Максим Решетников на встрече с лидером РФ Владимиром Путным рассказал, что в стране цены на сахар-песок и подсолнечное масло нормализовались.

"Цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - сказал глава Минэкономразвития.

Таким образом, добавил Решетников, ранее принятые меры по нормализации стоимости продовольственных товаров достигли своих целей. В свою очередь Путин отметил, что российский властям необходимо продолжать контролировать цены на продукты, говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что нуждающихся граждан России могут обеспечить деньгами на еду.

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