Минэкономразвития РФ: цены на сахар и масло стабилизировались
Максим Решетников подчеркнул, что повышение стоимости продуктов угрожает благосостоянию россиян и макроэкономической стабильности в целом.
Российский министр экономического развития Максим Решетников на встрече с лидером РФ Владимиром Путным рассказал, что в стране цены на сахар-песок и подсолнечное масло нормализовались.
"Цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - сказал глава Минэкономразвития.
Таким образом, добавил Решетников, ранее принятые меры по нормализации стоимости продовольственных товаров достигли своих целей. В свою очередь Путин отметил, что российский властям необходимо продолжать контролировать цены на продукты, говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что нуждающихся граждан России могут обеспечить деньгами на еду.
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А зачем нам сахар и масло. Это все очень вредно для здоровья. Православная репа, кора дуба, жуки и шишки - вот настоящая еда для русского человека! Накатил, закусил и под забор. Слава России!
"Цены на сахар снизились от пиков середины декабря, (интересно на сколько от пиковых максимальных значений 1%-10% или 0.0001% ) цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались" - сказал глава Минэкономразвития.(но не сказал упали или остались на прежнем уровне в общем очередное бла бла бла и еще раз бла бла бла без конкретных цифр