США готовят новые санкции против РФ из-за Навального
Имена российских должностных лиц, которые могут попасть под ограничительные меры, не называются.
Пресс-служба американского республиканца Марко Рубио сообщила, что группа сенаторов внесла в Конгресс США проект закона о санкциях в отношении России из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Уточняется, что документ предполагает наложение персональных ограничительных мер против чиновников России, которые могут быть причастны к отравлению и тюремному заключению россиянина, пишет ТАСС.
Напомним, что в Германии не исключили введение антироссийских санкций из-за Навального.
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Лёшу надо бы не в колонию,а на белом коне да в наполеоновской треуголке под приветственные вопли оппозиции - прямо в маленькую,уютную психиатрическую больницу в руки хороших докторов,умелых медсестёр и ласковых санитаров,на уколы,клизму и талбетки!