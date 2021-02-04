США готовят новые санкции против РФ из-за Навального

Имена российских должностных лиц, которые могут попасть под ограничительные меры, не называются.

Пресс-служба американского республиканца Марко Рубио сообщила, что группа сенаторов внесла в Конгресс США проект закона о санкциях в отношении России из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Уточняется, что документ предполагает наложение персональных ограничительных мер против чиновников России, которые могут быть причастны к отравлению и тюремному заключению россиянина, пишет ТАСС.

Напомним, что в Германии не исключили введение антироссийских санкций из-за Навального.

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