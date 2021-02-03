Оппозиция Украины начинает процедуру импичмента Зеленского

Вадим Рабинович рассказал, что ранее власти страны никогда не прибегали к таким "откровенным антидемократическим мерам".

Сопредседатель украинской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что партия начинает процедуру импичмента лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, такое решение было принято после того, как президент страны ввел санкции в отношении нескольких украинских телеканалов. Также Рабинович отметил, что ранее власти Украины никогда не прибегали к таким "откровенным антидемократическим мерам", пишет "Московский комсомолец".

Напомним, что накануне Зеленский наложил санкции сроком на пять лет против трех украинских телеканалов – NewsOne, "112 Украина" и ZIK. После этого они прекратили вещание.

Ранее стало известно, что Украина возобновила импорт российской электроэнергии.

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