Оппозиция Украины начинает процедуру импичмента Зеленского
Вадим Рабинович рассказал, что ранее власти страны никогда не прибегали к таким "откровенным антидемократическим мерам".
Сопредседатель украинской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что партия начинает процедуру импичмента лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, такое решение было принято после того, как президент страны ввел санкции в отношении нескольких украинских телеканалов. Также Рабинович отметил, что ранее власти Украины никогда не прибегали к таким "откровенным антидемократическим мерам", пишет "Московский комсомолец".
Напомним, что накануне Зеленский наложил санкции сроком на пять лет против трех украинских телеканалов – NewsOne, "112 Украина" и ZIK. После этого они прекратили вещание.
Ранее стало известно, что Украина возобновила импорт российской электроэнергии.
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