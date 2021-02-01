Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ

Мощность поставок составляет порядка 200 МВт/ч.

Украинская сторона возобновила импорт российской электроэнергии. В настоящее время мощность поставок составляет порядка 200 МВт/ч. Об этом 1 февраля сообщила газета "Известия", ссылаясь на официальный портал компании-оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго".

Напомним, что осенью 2019 года Киев начал импорт электроэнергии из России после 4-летнего перерыва, однако в период пандемии коронавируса украинская сторона прекратила соответствующие поставки.

Ранее стало известно, что Москва готова защищать реализацию газопровода "Северный поток-2"в суде.

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