Навального отправили в колонию на 3,5 года

Алексей Навальный проведет в заключении 2 года и 8 месяцев.

Симоновский суд Москвы принял решение отменить условный срок российскому оппозиционному политику Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. Уточняется, что суммарно в заключении оппозиционер проведет 2 года и 8 месяцев, так как суд засчитал время, которое Навальный провел под домашним арестом, пишет "Коммерсант".

Напомним, что США объяснили присутствие американских дипломатов в суде по делу Навального.

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