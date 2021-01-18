Лавров рассказал, станет ли Карабах частью России

Москва готова оказать помощь в поиске решений, которые направлены на достижение мира и стабильности в Карабахе.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что российская сторона не собирается включать Нагорный Карабах в состав страны. Такими словами он ответил на вопрос журналиста о том, может ли Москва присоединить этот регион к РФ.

Лавров отметил, что ни одно государство не признает независимость Нагорного Карабаха, включая Армению, добавив, что и у России "подобных мыслей нет". Также он напомнил: Москва исходит из того, что вопросы, связанные с данным регионом, должны решаться между Баку и Ереваном, пишет Лента.ру.

Ранее сообщалось, что страны Балтии попросили Евросоюз ввести санкции против РФ за задержание главного критика Кремля Алексея Навального.

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