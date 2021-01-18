В ВОЗ дали прогноз по COVID-19 на 2021 год

Мелита Вуйнович подчеркнула: эксперты полагают, что пандемия коронавируса не закончится.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью изданию "Российская газета" рассказала, что на данный момент среди специалистов нет определенной позиции относительно того, будет ли наступивший 2021 год спокойным или более тяжелым по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако она добавила, что в РФ в текущем году может наблюдаться спад заболеваемости COVID-19, поскольку в стране начали проводить массовую вакцинацию населения для профилактики инфицирования коронавирусом.

Ранее стало известно, что сегодня в России стартовала масштабная вакцинация россиян против COVID-19.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".