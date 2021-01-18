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Страны Балтии попросили ЕС ввести санкции против РФ за задержание Навального

18.01.2021 10:33
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Страны Балтии попросили ЕС ввести санкции против РФ за задержание Навального

В Латвии, Литве и Эстонии назвали арест Алексея Навального "совершенно неприемлемым".

Главы МИД стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) попросили Европейский Союз быстро отреагировать на задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также ввести штрафные санкции в отношении России за данный инцидент. По их мнению, россиянин должен быть освобожден и, если правоохранительные органы РФ не отпустят его, тогда нужно наложить ограничительные меры против Москвы, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что 17 января прибывший из Германии в Россию Навальный был задержан за уклонение от явки в инспекцию на регистрацию в качестве условно осужденного за преступление.

Напомним, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ответ Германии по делу Навального.

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