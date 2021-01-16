В России обнаружено 24092 новых случая инфицирования коронавирусом

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 3544623 человек.

За минувшие сутки российские медики выявили на территории России 24092 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве (4674), Санкт-Петербурге (3253) и Московской области (1406).

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 3544623, выздоровел 2936991 человек, скончалось 65085.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что в России началась третья волна коронавируса, которая будет не слабее, а может быть более сильной, чем вторая.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".