Число зараженных COVID-19 в РФ превысило 3,5 млн человек

Общее количество заболевших в России достигло 3520531 человек.

За последние сутки российские врачи обнаружили 24715 новых случаев инфицирования коронавирусом. Отмечается, что наибольшее число заразившихся COVID-19 было обнаружено в столице (5534), Санкт-Петербурге (3094) и Подмосковье (1361). Такие данные 15 января привел оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 3520531 человек, из них 2909680 человек вылечилось, 64495 человек умерло.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что ситуацию с новыми штаммами COVID-19 нельзя предсказать.

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