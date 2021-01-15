Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ЯНВ, 21:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ЯНВ, 21:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Кудрин: в России началась третья волна COVID-19

15.01.2021 19:33
Комментарии
Кудрин: в России началась третья волна COVID-19

Алексей Кудрин считает, что 2021 год будет сложным.

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что в нашей стране начинается третья волна пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, наступивший 2021 год вряд ли будет легче предыдущего, поскольку нет уверенности в том, что новая вспышка заболеваемости COVID-19 будет слабее второй.

"Она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся", - сказал глава СП.

Также он допустил, что российским властям, возможно, придется продлить или ввести дополнительные ограничительные мероприятия по коронавирусу. В связи с этим Кудрин призвал разработать новые шаги для борьбы с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новых членов правительства.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
РФ начала выход из ДОН
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики

Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики
Экономика 3

Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту

Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту
Экономика

«Никаких изменений». Кудрин выступил против освобождения низких зарплат от налогов

«Никаких изменений». Кудрин выступил против освобождения низких зарплат от налогов
Экономика

Достройку «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок

Достройку «Северного потока-2» отложили на неопределенный срок
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника

Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника

В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц

В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц

Новости дня

19:50 В Минпросвещения РФ прокомментировали досрочное завершение учебного года В Минпросвещения РФ прокомментировали досрочное завершение учебного года
Премьер РФ назначил новых членов кабмина
Премьер РФ назначил новых членов кабмина
17:33 РФ начала выход из ДОН РФ начала выход из ДОН
17:00 США могут отказаться от санкций против "Северного потока-2" США могут отказаться от санкций против "Северного потока-2"
14:03 В РФ отменили ЕГЭ по математике базового уровня В РФ отменили ЕГЭ по математике базового уровня
13:47 Мурашко призвал вакцинированных от COVID-19 россиян носить маски Мурашко призвал вакцинированных от COVID-19 россиян носить маски
12:08 Число зараженных COVID-19 в РФ превысило 3,5 млн человек Число зараженных COVID-19 в РФ превысило 3,5 млн человек
Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января
Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января
11:50 В России сотовая связь может подорожать на 15% В России сотовая связь может подорожать на 15%

Узнай, страна!

20:47 Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:50 В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц
16:06 В 2021 году систему закупок ждут новые изменения В 2021 году систему закупок ждут новые изменения
01:31 Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области
14 ЯНВ, 16:51 Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане
14 ЯНВ, 06:26 Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 ЯНВ, 20:11 В Хакасии начинают переработку новогодних елок В Хакасии начинают переработку новогодних елок
13 ЯНВ, 18:24 Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию
13 ЯНВ, 17:37 Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам Армянские сыры. В Томской области начали варить сыры по армянским рецептам
12 ЯНВ, 23:17 Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter