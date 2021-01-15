Кудрин: в России началась третья волна COVID-19

Алексей Кудрин считает, что 2021 год будет сложным.

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что в нашей стране начинается третья волна пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, наступивший 2021 год вряд ли будет легче предыдущего, поскольку нет уверенности в том, что новая вспышка заболеваемости COVID-19 будет слабее второй.

"Она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся", - сказал глава СП.

Также он допустил, что российским властям, возможно, придется продлить или ввести дополнительные ограничительные мероприятия по коронавирусу. В связи с этим Кудрин призвал разработать новые шаги для борьбы с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новых членов правительства.

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