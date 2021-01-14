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В России зарегистрировали 24763 новых случая COVID-19

14.01.2021 11:52
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В России зарегистрировали 24763 новых случая COVID-19

Общее количество зараженных в стране достигло 3495816 человек.

14 января в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции COVID-19 по территории России заявили, что за последние 24 часа российские медики зарегистрировали 24763 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (5893), Санкт-Петербурге (3041) и Подмосковье (1263).

Общее количество инфицированных в РФ достигло 3495816 человек, из них 2882044 человека выписалось, 63940 человек стали жертвами COVID-19.

Напомним, что все московские школьники вернутся на учебу в школы с 18 января 2021 года.

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