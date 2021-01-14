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Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января

14.01.2021 10:54
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Школьники Москвы вернутся на учебу в школы с 18 января

Учащимся разблокируют транспортные карты.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что все столичные школьники (с 1 по 11 класс) с 18 января 2021 года вернутся к традиционному формату обучения. Он отметил, что к этой дате транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Также Собянин добавил, что все остальные ограничительные меры, действующие на территории Москвы, продлеваются на одну неделю, до 21 января 2021 года. По его словам, данного срока будет достаточно для того, чтобы эпидемиологи смогли прояснить ситуацию по коронавирусу. Градоначальник добавил, что если сегодняшний уровень заболеваемости приобретет устойчивый характер, власти столицы рассмотрят возможность отмены некоторых ограничений.

Напомним, что в настоящее время учреждения дополнительного образования, московские вузы и колледжи, спортивные школы находятся на каникулах или вынуждены работать в дистанционном режиме. Заведения общественного питания могут принимать гостей только до 23:00. Московские компании перевели 30% своих сотрудников на удаленную работу, а театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешено заполнять залы на 25% от вместимости помещения. Кроме того всем жителям Москвы необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что тема онлайн-образования волнует многих россиян.

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