Гинцбург предупредил о риске появления новых мутаций COVID-19

Александр Гинцбург считает, что с вирусом нужно бороться сообща.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что чем дольше длится пандемия коронавирусной инфекции, тем больше будет обнаруживаться мутаций COVID-19. По его словам, для того, чтобы ускорить окончание распространения данного заболевания, всем странам мира необходимо работать сообща. Однако, подчеркнул Гинцбург, России в первую очередь необходимо позаботиться о своих гражданах и защитить их с помощью вакцины от коронавируса, а потом о соседних государствах, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин поручил российскому правительству начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19 со следующей недели.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".