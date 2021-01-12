Российские медики выявили 22934 новых случая COVID-19

В России общее число зараженных достигло 3448203 человек.

За минувшие 24 часа российские медработники выявили 22934 новых случая инфицирования COVID-19. Традиционно, больше всего зараженных обнаружили в Москве (5001), Санкт-Петербурге (2731) и Московской области (1083). Об этом во вторник рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 3448203 человек, из них 2825430 человек вылечилось, 62804 человека скончалось от вируса.

Ранее "Капитал страны" писал, что Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией.

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