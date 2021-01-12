Штаб Байдена пригласил дипломатов РФ на его инаугурацию

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года в Вашингтоне.

Представитель посольства России в Вашингтоне рассказал изданию РИА Новости, что США пригласили российских дипломатов на инаугурацию избранного американского лидера Джо Байдена. В дипмиссии РФ отметили, что соответствующее приглашение уже получено.

Ранее сообщалось, что дипломаты Соединенных Штатов Америки намереваются осудить действующего главу Белого дома Дональда Трампа за подстрекательство граждан страны к насилию и беспорядкам.

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