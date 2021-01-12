РФ продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

Ограничение на полеты продлено до 1 февраля 2021 года.

Оперштаб России по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что российская сторона решила продлить временную приостановку авиасообщения с Великобританией для защиты жизни и здоровья граждан РФ. Уточняется, что ограничение на полеты в Соединенное Королевство будет действовать до 1 февраля 2021 года, пишет "Интерфакс".

Напоминаем, что в конце прошлого года Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса на британской территории.

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