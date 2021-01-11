Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году

Александр Новак заявил, что в прошлом году увеличение стоимости бензина АИ-92 не превысило 2%.

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что в течение 2021 года темпы роста стоимости бензина марок АИ-92 и АИ-95 не будут превышать темпов инфляции. По его словам, действующий демпфирующий механизм позволяет сглаживать колебания цен на горючее. Кроме того Новак подчеркнул, что Минэнерго и правительство России постоянно контролируют оптовую и розничную стоимость топлива, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее эксперты выразили мнение, что в 2021 году в нашей стране может резко подорожать бензин.

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