В РФ за сутки обнаружили 22851 новый случай COVID-19

Общее количество зараженных в стране достигло 3401954 человек.

10 января в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за минувшие 24 часа врачи обнаружили 22851 новый случай заражения COVID-19. Уточняется, что наибольшее число заболевших было выявлено в Москве (4216), Санкт-Петербурге (3010) и Подмосковье (1292).

В штабе добавили, что в России общее количество инфицированных коронавирусом достигло 3401954 человек, из них 61837 пациентов умерло, 2778889 больных вылечилось.

Ранее российский эксперт выразил мнение, что COVID-19 может стать обычной простудой.