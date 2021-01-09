Эксперт: коронавирус может стать обычной простудой

Заболеваемость коронавирусом в России снизится к весне.

Семейный врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев дал свой прогноз по распространению коронавирусной инфекции в России. По его мнению, коронавирус, который относится к ОРВИ, со временем станет менее патогенным и превратится в обычную сезонную простуду, так как по такому сценарию происходит эволюция всех респираторных вирусных инфекций. При этом заболеваемость коронавирусом снизится уже этой весной. Она станет минимальной, как это и было летом 2020 года, пишет МК.

Также эксперт считает, что вакцинация не поможет в борьбе с коронавирусом, так как существует тенденция недоверия населения к новым вакцинам от COVID-19. Яковлев заявляет, что скорее всего, россияне приобретут иммунитет к коронавирусу естественным путем.

Как ранее сообщал "Капитал страны", эксперты назвали главные риски, с которыми мировое сообщество может столкнуться в 2021 году.