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За сутки в России обнаружено 23309 новых случаев инфицирования коронавирусом

09.01.2021 15:37
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За сутки в России обнаружено 23309 новых случаев инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных в России достигло 3379103 человек.

За минувшие сутки российские медики обнаружили 23309 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на территории нашей страны. Из них 4900 случаев инфицирования зафиксировано в Москве, 3006 зараженных обнаружено в Санкт-Петербурге, а 1884 случая инфицирования - в Подмосковье.

Всего в России отмечено 3379103 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровело 2754809 человек, скончался 61381.

Ранее председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев рассказал, какая ситуация сложится с коронавирусом в 2021 году.

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